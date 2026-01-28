Roma Femminile, derby giallorosso: la Roma schianta la Lazio e va in semifinale

La Roma Femminile fa valere la sua legge nel derby e stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia. Dopo il pareggio a reti bianche dell’andata, al Tre Fontane le giallorosse cambiano marcia e superano la Lazio con un netto 3-0. Decisivo un primo tempo giocato ad altissima intensità: Viens si prende la scena con una splendida doppietta, poi Corelli mette il sigillo che chiude i conti. La squadra guidata da Rossettini domina la stracittadina e continua il suo cammino nella competizione, confermandosi padrona della Capitale