Beffa amara per la Roma Femminile, che al Tre Fontane spreca una ghiotta occasione per chiudere in anticipo il discorso qualificazione alla prossima Champions League. Le giallorosse, avanti di tre reti sul Milan, si fanno rimontare clamorosamente e chiudono il match con un pareggio che sa di sconfitta.

Una prestazione dai due volti per le ragazze di Spugna: dominanti nel primo tempo, incapaci di gestire il vantaggio nella ripresa. Il Milan ne approfitta, dimostra orgoglio e concretezza.

Con una sola giornata al termine, la Roma conserva un solo punto di vantaggio sulla Fiorentina. Sabato prossimo sarà decisivo lo scontro diretto in casa delle viola: una sorta di finale anticipata per accedere alla prestigiosa competizione europea. Alle giallorosse servirà almeno un pareggio, ma la pressione ora è tutta sulle loro spalle.