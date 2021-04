Roma Femminile, Bavagnoli: “Siamo nella storia del club. Abbiamo giocato con intelligenza”

La Roma è in finale di Coppa Italia Femminile. Le giallorosse perdono sì (3-2), ma data la vittoria all’andata (2-1) superano la Juventus. In finale ci sarà il Milan. Le rossonere hanno ribaltato il risultato dell’andata (2-1) vincendo ieri 4-2 il ritorno.

Ai microfoni di Roma Tv, è intervenuta Elisabetta Bavagnoli. Queste le parole del tecnico giallorosso.

Siete nella storia della Roma.

Si, siamo felici. Prima della gara avevamo parlato della gioia che avremmo potuto dare ottenendo la finale e sono felice, anche per il sostegno dei tifosi. Siamo felici per le ragazze, per la società e per il lavoro che abbiamo fatto. Contro avevamo una grande squadra, ma abbiamo continuato quel percorso di crescita mentale che ci consente di non arrenderci e ci ha fatto ribaltare il risultato e ottenere la finale.

Leggi anche: Coppa Italia Femminile, Juventus-Roma 3-2: giallorosse in finale grazie alle reti di Thomas e Lazaro

Sulla gara di oggi.

Abbiamo lavorato bene e giocato con intelligenza, attuando una strategia che ci facesse lavorare sulle defezioni. Ci mancano due giocatrici e queste defezioni mi hanno fatto fare delle scelte, portando ad esempio Thomas in un ruolo nuovo. Abbiamo giocato bene, nel primo tempo potevamo muovere più velocemente palla e diminuire i tempi di gioco, abbiamo tenuto troppo palla e avvantaggiato la Juventus. Nel secondo tempo ci siamo dette che niente era perduto e di giocare come sappiamo, è andata bene e abbiamo ottenuto la finale.

Ora la finale e le ultime giornate di campionato

Si, questa era una partita fondamentale, ma abbiamo altre gare da fare e voglio onorare al meglio il calcio femminile continuando a giocare bene e continuando il percorso di crescita.