Roma Femminile, Bavagnoli: “Questa è la squadra che ho sempre voluto, vogliamo regalare soddisfazioni”

Al termine della partita vinta per 4-0 contro la Florentia, l’allenatrice Bavagnoli è intervenuta a Roma Tv. Queste le sue parole rilasciate:

È questa la sua Roma?

È quella che ho sempre voluto, ci vuole anche un po’ di pazienza per costruire tutto. La Florentia è una bella squadra, una squadra che ha messo in difficoltà chiunque, ha interpretato nel modo migliore questa gara, siamo state molto aggressive e sempre in partita, stiamo avendo continuità.

Cosa le è piaciuto di più?

Sia la parte offensiva che l’aver concluso senza subire gol, avremmo potuto sfruttare anche meglio altre occasioni, questa è una gara che si disputa su 180’, le ragazze hanno risposto alla grande.

La Roma deve continuare su questa strada…

Abbiamo iniziato questo nuovo anno molto meglio, vogliamo continuare in questo modo, abbiamo fatto quello che dobbiamo fare e non vogliamo sbagliare. Vogliamo regalare soddisfazioni alla nostra società.