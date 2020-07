Roma Femminile, Bavagnoli: “Ho ritrovato le calciatrici in buona condizione, non vediamo l’ora di continuare”

La Roma Femminile è tornata ad allenarsi al campo sportivo Giulio Onesti in vista della prossima stagione. L’allenatrice delle calciatrici giallorosse, Elisabetta Bavagnoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al profilo Twitter della squadra. Queste le sue parole:

“Oggi quando ci siamo ritrovate è stata una bella emozione, perché dopo tanto tempo e dopo tanti allenamenti individuali calpestare il tappeto verde è stato veramente emozionante. Devo dire che sono stata anche molto felice di ritrovare le mie giocatrici in una condizione che mi sembra molto buona. Quindi adesso non vediamo l’ora di continuare e andare avanti ad allenarci insieme e costruire qualcosa di importante”.

“We can’t wait to get going, to start training together and start building something together.”

