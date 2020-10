Roma Femminile, Bavagnoli: “Abbiamo fatto passi in avanti, ma non è sufficiente. Contro l’Inter sarà una partita aperta”

L’allenatrice della Roma Femminile, Elisabetta Bavagnoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RomaTv in vista della sfida delle giallorosse contro l’Inter. Queste le sue parole:

“L’ultima vittoria ha dato tanto motivazione e tanta voglia di fare bene e di continuare questa crescita. È innegabile che abbiamo fatto qualche passo in avanti, ma non è sufficiente e non basta e ora affronteremo una squadra che come noi dall’inizio della stagione non ha trovato sempre costanza di risultati, ma è in fase di miglioramento e di crescita. Credo che sarà una partita aperta a qualsiasi risultato e con tanta voglia di fare bene da parte di entrambe le squadre”.