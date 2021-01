Roma Femminile, Bartoli: “Possiamo vincere la Supercoppa e riscattare la classifica. Questa formula mi stimola”

Elisa Bartoli, giocatrice della Roma Femminile, è stata intervistata da Sky Sport ed ha parlato dell’imminente Supercoppa italiana che si giocherà dal 6 al 10 gennaio. Queste le sue parole:

Leggi anche: Roma Femminile, Serturini: “È il mio migliore inizio di stagione. I tre punti ci mancano tanto. Non riusciamo a concretizzare le occasioni”

“Sicuramente è una formula che stimola. Personalmente sono contenta di questa formula perché ci dà la possibilità di vincere un trofeo e di riscattare una classifica che non sta andando come volevamo. Noi speriamo in una rinascita. Vincere aiuta a vincere. Il gioco c’è. Se andiamo ad analizzare i dati, ci siamo. Manca quel dettaglio che fa la differenza. Diciamo che ci manca quel pizzico di cattiveria in più. Dobbiamo essere più cattive sotto porta e concretizzare di più“.