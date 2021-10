Roma femminile all’esame Inter

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Agganciare il terzo posto in classifica. E tornare a casa con un sorriso pieno. È questa la doppia missione della Roma Femminile che oggi sfida l’Inter allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (ore 14:30).

Si tratta di un recupero di campionato. Infatti, la partita, inizialmente valida per la quarta di giornata di A, era stata rinviata per un focolaio nello spogliatoio nerazzurro. Adesso si affrontare due squadre in salute ma ferite: l’Inter viene da ko di fila, la Roma dal pareggio contro il Milan e dalla sconfitta interna contro la Juve.

“Però dobbiamo essere consapevoli della partite fatte contro Juve e Milan – ha detto l’allenatore Alessandro Spugna alla vigilia – Certo, in alcune situazioni ci è anche girata male. Ma non dobbiamo appellarci a questo e continuare a giocare come stiamo facendo, stando un po’ più attenti in zona offensiva per capitalizzare quello che creiamo. La differenza alla fine sta lì perché non concediamo tanto. E questo è un dato importante“.

Chi vince rivede la luce. “Mi aspetto una partita difficile contro un avversario forte. Il risultato adesso conta perché abbiamo davanti un’opportunità importante per agganciare l’alta classifica“, chiude il tecnico giallorosso.