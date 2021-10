Roma, Felix saluta la Primavera: la decisione di Mourinho comunicata a De Rossi

corrieredellosport.it (J.Aliprandi) – Felix ieri ha tifato l’ormai sua “ex” Roma Primavera. Fino a dicembre, almeno, si allenerà e resterà con la prima squadra di José Mourinho. L’attaccante ha convinto tutti nello spogliatoio, a partire proprio dall’allenatore che l’ha schierato nel secondo tempo contro il Cagliari. Felix ha risposto con una bella presazione, con velocità, idee e freschezza che hanno cambiato il volo della squadra. Mourinho ha comunicato la sua decisione ad Alberto De Rossi che ora si ritroverà senza una pedina fondamentale. A gennaio poi sarà presa una decisione sul suo futuro. Per il ghanese 6 gol in 5 presenze nel campionato Primavera ed è sempre stato decisivo. Non potrà giocare in Conference League, ma chissà che non possa arrivare ancora qualche presenza in Serie A. Durante la sosta lavorerà con lo Special One a meno che il Ghana, che lo sta già monitorando, non lo convochi.