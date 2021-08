Roma, felicità Zaniolo: “Per me questo è un nuovo inizio”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Una vittoria netta quanto meritata porta la Roma al girone di Conference League (i sorteggi a Nyon, in diretta alle 13.30 su Sky) in cui sarà testa di serie. Il 3-0 al Trabzonspor (a segno Cristante, Zaniolo e El Shaarawy) è forse un risultato troppo largo, ma la qualificazione non è mai stata in bilico e alla fine è soddisfatto José Mourinho.

“Mi sono piaciuti la mentalità – le sue parole – il risultato e l’empatia. Anche se in qualche periodo la squadra ha avuto difficoltà, la gente ha capito che c’è uno spirito. Abbiamo vinto solo tre partite e rimaniamo tranquilli: una cosa è essere felici per la crescita, un’altra è avere la consapevolezza delle squadre che andremo ad affrontare nel campionato italiano. Nella nostra panchina ci sono un po’ di ruoli dove non siamo di alto livello, ho 58 anni e 998 partite in carriera, l’entusiasmo della gente non mi farà dire quello che non voglio dire“.