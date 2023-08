Primo bollettino sulle condizioni di Paulo Dybala. L’argentino è uscito al 68′ della sfida contro il Verona richiamando vistosamente la panchina per diverse volte. La Joya ha accusato un problema all’adduttore destro che ha dato noie al giocatore anche la scorsa stagione. Dybala è uscito dal campo solo in via precauzionale e una volta uscito gli è stato applicato il ghiaccio nella zona di riferimento. Filtra ottimismo in generale sulle sue condizioni.