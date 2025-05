Nonostante il forte pressing di Bayern Lewerkusen e Roma, Cesc Fabregas sarà l’allenatore del Como anche per la prossima stagione. Il tecnico è stato convinto dalla società.

In casa giallorossa, continuano ad esserci grandi incognite su chi sederà sulla panchina della Roma affiancato da Claudio Ranieri nella prossima stagione, con lo spagnolo che era considerato un dei più probabili come scelta.

Anche la squadra tedesca è rimasta beffata, seppur essendo in fase avanzata con il tecnico per un possibile approdo nella prossima stagione, con la società Lariana che muovendosi per tempo e toccando i tasti giusti è riuscita a convincere il tecnico spagnolo a restare anche per la prossima stagione.

A riportarlo è Gianluca Di Marzio su Instagram.