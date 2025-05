La Roma guarda già al futuro e lo fa con determinazione. La sfida contro il Torino segnerà l’ultima panchina per Claudio Ranieri, mentre la dirigenza è già al lavoro per individuare il prossimo allenatore.

Secondo quanto riferito da Radio Manà Manà Sport, il nome in cima alla lista sarebbe quello di Cesc Fabregas. L’ex centrocampista spagnolo, oggi allenatore, rappresenterebbe un profilo intrigante per i giallorossi. Tuttavia, da Como filtra un’altra verità: Fabregas sarebbe già proiettato sulla prossima stagione con il club lombardo, allontanando, almeno per ora, l’ipotesi di un suo approdo nella Capitale.