Cesc Fabregas è l’allenatore rivelazione dell’anno, almeno in Italia. La sua stagione a Como non è passata inosservata e per questo diverse squadre proveranno a ingaggiarlo. Tra queste, la Roma, alla ricerca del successore di Claudio Ranieri. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Como sta facendo di tutto per tenere lo spagnolo e ha pareggiato l’offerta economica giallorossa di 5 milioni di euro.

La Roma è realmente interessata ma i lombardi non molleranno tanto facilmente chi li ha portati a fare una grande stagione in Serie A. Sullo sfondo, inoltre, c’è l’interesse dell’Inter. Un discorso, quello relativo all’allenatore, che i nerazzurri toccheranno solo dopo la finale di Champions. Inzaghi ha offerte dall’Arabia ma attualmente è tutto rinviato a stagione conclusa.