Roma, Fabio Silva si allontana: il Lipsia accelera

La Roma cerca un nuovo attaccante. Fabio Silva è uno dei nomi in cima alla lista, ma dalla Germania arriva la notizia: il Lipsia ha già un accordo verbale con il portoghese. Lo riporta Phillip Hinze di Sky Sport Deutschland. Il giocatore è pronto al trasferimento in Bundesliga, ma resta il nodo più grosso: il Wolverhampton chiede 25-30 milioni. Troppi per i tedeschi, che trattano per abbassare la cifra.

In parallelo il Lipsia spinge anche per Romulo del Göztepe. Qui il copione è simile: accordo col giocatore, distanza con il club. I turchi vogliono 25 milioni, offerta più bassa. La concorrenza non manca: Fulham, West Ham e Nottingham Forest seguono da vicino il classe 2002.

Fabio Silva e Romulo sono i due profili scelti per sostituire Benjamin Sesko, volato al Manchester United. Ma le cifre in ballo potrebbero spingere il Lipsia a sceglierne soltanto uno.