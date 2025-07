In un’estate ricca di eventi per i tifosi giallorossi, la Roma si prepara a vivere un appuntamento speciale anche fuori dal campo delle competizioni ufficiali. Il 9 agosto, dopo l’amichevole tra le prime squadre all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool contro l’Everton, club che, come la Roma, fa capo alla proprietà Friedkin, andrà in scena una suggestiva sfida tra leggende delle due società.

Come riportato dai canali ufficiali del club capitolino, sono stati annunciati altri quattro ex giocatori che prenderanno parte al match nelle fila della Roma Legends: Marco Amelia, Matteo Brighi, Antonio Carlos Zago e Jonathan Zebina. A loro si aggiungono gli ex già confermati nelle scorse settimane: Vincent Candela, Diego Perotti, David Pizarro, Francisco Lima, Simone Perrotta, Aldair, Damiano Tommasi e Marco Delvecchio.

A guidare questa selezione di vecchie glorie sarà un nome storico per i tifosi romanisti: Fabio Capello, tecnico dello scudetto del 2001, che tornerà in panchina per un giorno per dirigere i suoi ex giocatori in una sfida dal sapore amarcord. Un’occasione per celebrare la storia del club. Una serata che promette emozioni non solo per il presente ma anche per il passato romanista.

https://x.com/officialasroma/status/1949454763462111506?s=46