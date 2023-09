Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La sosta, l’Empoli all’Olimpico, poi via alla nuova caccia all’Europa League. Un ricordo amaro per la finale dello scorso maggio contro il Siviglia e la direzione dell’arbitro Taylor, un nuovo obiettivo per la Roma e per José Mourinho che punta alla terza finale europea in altrettante stagioni in giallorosso.

Ieri l’Uefa ha pubblicato le date relative ai match dei gironi di Europa League, e tra i tifosi è già partita la caccia al biglietto aereo per cercare di strappare una soluzione low cost. La Roma partirà il 21 settembre con la sfida in trasferta contro lo Sheriff, non i tifosi che invece dovranno inevitabilmente rimanere a casa e tifare dalla televisione per il divieto imposto dall’Uefa relativo ai fatti di Budapest.

Cosi i voli sono stati prenotati per le sfide successive, prima a Praga contro lo Slavia, poi a Ginevra contro il Servette. Due trasferte sicuramente interessanti peri romanisti, non solo per la partita ma anche per visitare la città. Ma soprattutto non troppo lontane rispetto a quelle degli ultimi anni come Norvegia e Finlandia. Il 5 ottobre la prima sfida casalinga contro il Servette, mentre il ritorno in Svizzera sarà il 30 novembre. Contro lo Slavia Praga il 26 ottobre all’Olimpico, il 9 novembre invece all’Eden Arena.

L’ultima gara del girone sarà in casa contro lo Sheriff, con la speranza (e l’obiettivo) di Mou e dei tifosi di aver già archiviato il primo posto. Il turnover sarà comunque necessario in Europa per far bene in campionato, anche perché ogni partita in trasferta in Europa ne precede un’altra fuori casa in campionato. Dopo lo Sheriff la Roma viaggerà a Torino contro i granata, dopo lo Slavia Praga avrà il derby contro la Lazio (fuori casa), e dopo il Servette la sfida a Reggio Emilia col Sassuolo. Trasferte anche dopo le sfide europee casalinghe contro Cagliari, Inter e Bologna.

Insomma, in quelle settimane ci sarà sempre un viaggio stancante di mezzo. Niente alibi però per la squadra o per il club, perché l’obiettivo è chiaro: “Non bisogna sottovalutare i no stri avversari, il livello dell’Europa League è molto competitivo, quindi la fase dei gironi è molto importante – ha dichiarato Lina Souloukou, ceo della Roma -. Ovviamente siamo consapevoli del valore della nostra squadra, del nostro allenatore e della nostra rosa. Visti i risultati degli ultimi anni, l’aspettativa è arrivare in fondo alla competizione”. E allora via all’obiettivo finale, a cominciare dalla lista dei giocatori che la Roma presenterà domani all’Uefa tra nuovi innesti e qualche esclusione.