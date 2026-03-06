Clima disteso e spettacolo anche al termine dell’allenamento in casa Roma. Dopo la seduta odierna, alcuni giocatori giallorossi si sono fermati sul campo per una sessione extra di tiri in porta, regalando giocate di grande qualità e gol spettacolari.

A mostrare il momento è stato Wesley, che tramite il proprio profilo Instagram ha condiviso un video con alcuni eurogol segnati insieme ai compagni Stephan El Shaarawy e Zeki Celik durante questa sessione informale. Le immagini mostrano conclusioni di alto livello che hanno strappato applausi anche tra i presenti al campo.

Nel post pubblicato sui social, l’esterno brasiliano ha accompagnato il video con una breve frase: “L’allenamento è l’allenamento, la partita è la partita”, a sottolineare come certe giocate spettacolari arrivino spesso anche lontano dai riflettori delle gare ufficiali.

