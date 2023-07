Seconda amichevole ad Algarve per i giallorossi. Dopo aver affrontato il Braga, il prossimo avversario della Roma è l’Estrela Amadora, squadra che milita nella massima serie portoghese. Il match è in programma sabato 29 luglio alle ore 21 presso lo stadio Municipal ad Albufeira. Sarà possibile vedere il match in diretta su Sky.