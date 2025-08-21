Roma, esordio contro il Bologna: conferenza di Gasperini domani alle 14 a Trigoria

La Serie A riparte e la Roma è pronta al debutto. Sabato alle 20:45, i giallorossi ospiteranno il Bologna allo Stadio Olimpico nella prima giornata del campionato 2025/26.
Alla vigilia del match, parola a Gian Piero Gasperini. Il tecnico si presenterà domani alle ore 14 davanti ai giornalisti, nella sala stampa del centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria, per la consueta conferenza pre-partita.
Tante le domande attese: da le condizioni di Bailey, al futuro di Pellegrini, fino al punto sui ultimi giorni di mercato.