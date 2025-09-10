Roma, entusiasmo alle stelle. Le parole di Gasperini: “Siamo partiti benissimo”

Gian Piero Gasperini, proprietario della storica azienda vitivinicola Cascina Gilli a Castelnuovo Don Bosco, nel cuore del Monferrato Astigiano, si racconta a Il Gusto: “Questo è il mio buen retiro, vengo ogni volta che posso. In cantina, come nello spogliatoio, è fondamentale fare squadra. Certo, ci vuole qualche fuoriclasse, come la Freisa o come Dybala, ma alla fine è la squadra che conta. Il fuoriclasse lavora per la squadra”.

E sulla Roma aggiunge: “Siamo partiti benissimo, speriamo di continuare così. Il campionato è appena iniziato. È una piazza straordinaria, con una passione calcistica incredibile. Bisogna lavorare bene e conquistarsi il consenso. Sapevo benissimo i lati positivi e, magari, anche alcune difficoltà. Ci sono tutte le condizioni, mi auguro, per fare un bel lavoro e rendere soddisfatta la gente di Roma”.