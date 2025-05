Altro che decisione già presa. Nonostante le recenti dichiarazioni di Claudio Ranieri, la Roma sarebbe ancora in piena fase di valutazione per scegliere il prossimo allenatore.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio, ieri ci sarebbe stato un tentativo concreto da parte dei giallorossi di sondare il terreno con il Como per liberare Fabregas, il più gettonato per il post-Ranieri, ma i Lariani avrebbero risposto con un secco no.

A questo punto, la Roma starebbe riflettendo se riaprire i dialoghi con Gian Piero Gasperini, già contattato in precedenza, oppure virare su un profilo completamente diverso.