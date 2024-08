Dopo la prima giornata di Serie A, con la Roma impegnata sul campo del Cagliari, il 25 agosto alle 20:45, ci sarà l’esordio stagionale all’Olimpico con l’Empoli. Dalle 16:00, sarà possibile acquistare i biglietti del match, come riportato dal sito ufficiale giallorosso. Questo il comunicato:

Si avvicina infatti l’esordio in casa. Dalle ore 16:00 di lunedì 5 agosto i romanisti avranno la possibilità di acquistare i biglietti della seconda di campionato, che il 25 agosto alle 20:45 vedrà i giallorossi ospitare l’Empoli, dopo la trasferta di Cagliari.

Grazie anche al boom abbonamenti, lo Stadio si prepara a fare un pieno di tifo e d’amore, per sostenere l’undici di Daniele De Rossi. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2024/25 potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 12:00 di lunedì 12 agosto.