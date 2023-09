Per la sfida in programma domani sera tra Roma e Empoli alle 20:45, l’AIA comunica una variazione nella designazione arbitrale. Non ci sarà Tolfo come assistente di Sacchi, ma Prenna. Ecco il comunicato ufficiale: “Si comunica che Alessio Tolfo, designato come Assistente Arbitrale per la gara Roma-Empoli in programma domenica 17 Settembre, sarà sostituito da Emanuele Prenna”.