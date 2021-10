Roma-Empoli 2-0, la moviola: Ayroldi tutto facile, manca un giallo a DiFra jr

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Nelle partite facili, anche la pagliuzza diventa una trave. Citazioni evangeliche a parte, nella partita – facile e senza errori – di Giovanni Ayroldi c’è giusto qualcosa da rivedere dal punto di vista disciplinare.

Per il resto, la conclude senza grandi patemi, (26 falli, 5 gialli). Solo per certificare l’assoluta bontà della rete di Mkhitaryan, semmai ce ne fosse bisogno: perché è dietro la linea del pallone calciato da Abraham e finito sulla traversa; e perché ci sono tre giocatori che lo tengono eventualmente in gioco.

L’errore: nel primo tempo, Di Francesco pesta il piede di Pellegrini, Ayroldi fischia la punizione ma non ammonisce. Vero, lo “step on foot” (il pestone) è solitamente un giallo codificato, qui c’è pure da considerare la pericolosità dell’azione (siamo vicini al limite dell’area).