La Roma di Gian Piero Gasperini continua a preparare la delicata sfida contro l’Intera tra infortuni e rientri graduali. Il tecnico giallorosso deve infatti fare ancora i conti con diverse assenze, mentre prova a gestire il gruppo in un momento intenso della stagione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Wesley non ha ancora recuperato dalla contusione alla caviglia rimediata nei giorni scorsi. Gli esami hanno escluso lesioni, ma il brasiliano non è ancora pronto per tornare ad allenarsi in gruppo. Le sue condizioni non preoccupano in vista del match con i nerazzurri, anche se la prudenza resta d’obbligo. Migliora invece Angelino, che ha smaltito l’influenza ma è ancora debilitato.

Restano da valutare le condizioni di Bailey: la nuova risonanza ha confermato il completo assorbimento della lesione muscolare, ma il giamaicano tornerà ad allenarsi gradualmente solo la prossima settimana. Possibile convocazione già contro l’Inter, ma il suo vero rientro in campo è previsto per la gara di Europa League contro il Viktoria Plzen. Buone notizie, invece, da Ferguson, che ha pienamente recuperato e si è già allenato regolarmente con la nazionale irlandese.