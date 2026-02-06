La preparazione della Roma alla prossima gara di campionato procede tra campo e infermeria, con Gasperini chiamato a gestire una situazione non semplice dal punto di vista delle disponibilità. Il match contro il Cagliari rappresenta un crocevia importante per i giallorossi, desiderosi di reagire dopo l’ultimo passo falso.

Come riportato dal Corriere della Sera, alla lista degli indisponibili potrebbe aggiungersi anche Robinio Vaz. Il giovane classe 2007, inserito di recente nella lista UEFA, ha accusato un problema muscolare dopo l’ultima partita e non si è allenato con il resto del gruppo nelle ultime sedute.

La sua presenza per il posticipo di lunedì alle 20:45 resta dunque in forte dubbio, andando ad allungare un elenco già preoccupante che comprende Ferguson, Dybala ed El Shaarawy, ancora alle prese con lavoro differenziato. Gasperini spera di recuperare almeno qualche elemento, ma la situazione verrà monitorata giorno per giorno.