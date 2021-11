Roma, emergenza centrocampo: col Torino fuori i titolari. Ecco chi può giocare

Il Corriere Dello Sport – La Roma si gode la vittoria contro il Genoa, ma Mourinho è inevitabilmente concentrato sulla gara di Conference League contro lo Zorya ma, soprattutto, su quella di campionato contro il Torino. E a centrocampo sarà piena emergenza. Perché oltre ai positivi Cristante e Villar, mancherà all’appello anche Jordan Veretout che ieri ha rimediato un’ammonizione che da diffidato lo costringerà a un turno di stop.

Se deciderà di giocare ancora con il 3-5-2, Lorenzo Pellegrini sarà ancora costretto ad arretrare, stesso discorso per Mkhitaryan, che dovràrimanere più basso per aiutare il reparto a fare contenimento e fluidificare il gioco. Ma chi verrà impiegatonell’altra casella del centrocampo? Difficile vedere Diawara che in campionato non gioca addirittura da agosto e non vede il campo dalla sfida persa contro il Bodo. Restano allora a disposizione Darboe, che questa settimana annuncerà il rinnovo di contratto, oppure il giovane Bove che ieri ha visto il campo per qualche minuto prima del fischio finale del match.