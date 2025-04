Stephan El Shaarawy è pronto a proseguire la sua avventura in giallorosso. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Faraone sembrerebbe vicino a prolungare il contratto per un’ulteriore stagione a cifre inferiori rispetto a quelle in essere fino al 30 giugno.

El Shaarawy aveva anche un’opzione di rinnovo automatico ma, nonostante tutto, si è deciso di intavolare una nuova trattativa per il prolungamento. Il numero 92 è ormai un punto fermo della Roma e continuerà a esserlo anche per il nuovo allenatore.