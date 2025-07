Un’indiscrezione di mercato scuote l’ambiente romanista: secondo quanto riportato dal portale turco FotoMac, l’esterno offensivo Stephan El Shaarawy sarebbe stato proposto al Trabzonspor da alcuni intermediari. La notizia apre nuovi scenari per il futuro del “Faraone”, il cui contratto con i giallorossi è in scadenza il 30 giugno 2026.

Il Trabzonspor è alla ricerca di rinforzi per potenziare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il profilo del 32enne italo-egiziano potrebbe rappresentare un colpo di esperienza e qualità.