Prosegue spedita la campagna acquisti della Roma, che ha ormai chiuso anche per il centrocampista Neil El Aynaoui. Il club giallorosso ha puntato con decisione sul talento marocchino, ritenuto un innesto ideale per il nuovo centrocampo di Gian Piero Gasperini.

Come riportato da Foot Mercato, El Aynaoui ha sostenuto le visite mediche a Roma dopo essere arrivato nella Capitale sabato sera. Un passaggio non scontato, considerando che solo un anno fa il suo trasferimento al Monaco saltò proprio a causa di problemi emersi durante i test clinici. Questa volta, però, tutto è andato per il meglio: il centrocampista ha superato le visite senza intoppi e si prepara ora a firmare un contratto quinquennale con i giallorossi.

Il Lens incasserà 25 milioni di euro dalla cessione del classe 2001, che sarà a disposizione di Gasperini per l’inizio del ritiro. L’annuncio ufficiale è atteso a breve.