La Roma continua a seguire con attenzione la pista che porta a Eguinaldo, esterno offensivo classe 2004 in forza allo Shakhtar Donetsk. Il talento brasiliano, sotto contratto fino al 2028, è monitorato anche da diversi club di Bundesliga, mentre la valutazione fissata dal club ucraino si aggira intorno ai 12 milioni di euro.

Nelle scorse settimane i giallorossi avevano già valutato un possibile affondo, ma un infortunio al flessore riportato contro il Panathinaikos aveva momentaneamente congelato ogni discorso. Ora però, come riportato dal giornalista Florian Plettenberg su X, l’operazione potrebbe tornare d’attualità negli ultimi giorni di mercato.