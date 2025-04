Con l’avvicinarsi della sessione estiva di calciomercato, il Friedkin Group è al lavoro per ottimizzare le operazioni sportive dei propri club. Come riportato da Cityam.com, i proprietari di Roma ed Everton sono in trattativa per l’acquisizione di una società specializzata in analisi dei dati, con l’obiettivo di supportare in particolare l’allenatore dei Toffees, David Moyes, nel processo di reclutamento dei giocatori.

La strategia dei Friedkin prevede una ristrutturazione dell’organigramma del club di Liverpool, attraverso una redistribuzione delle responsabilità che in passato erano concentrate nella figura del direttore sportivo. Tra le novità, è previsto l’ingaggio di un nuovo responsabile delle operazioni calcistiche, che lavorerà in sinergia con la società di dati. Parte dei servizi e delle analisi fornite da quest’ultima verranno inoltre messe a disposizione anche della Roma, nell’ambito di un progetto più ampio volto a modernizzare e potenziare i processi decisionali in entrambi i club.