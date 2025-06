Martedì 17 giugno alle ore 12 ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Gasperini a Trigoria. Il tecnico di Grugliasco parlerà per la prima volta da allenatore della Roma. L’occasione per presentarsi e provare a sapere di più sulle aspettative del tecnico e sugli obiettivi di questo progetto, oltre che sugli schemi tattici della nuova Roma. E magari sul mercato, per capire le richieste dell’ex tecnico dell’Atalanta.