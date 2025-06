Tra amichevoli e viaggio in Inghilterra, prende forma il ritiro della Roma. La squadra attualmente è in vacanza per ricaricare le batterie, anche se Gasperini, Ranieri e Ghisolfi sono già a lavoro per capire come migliorare la squadra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, non ci saranno viaggi dall’altra parte dell’oceano. Il ritiro comincerà il 10 luglio a Trigoria e solo a inizio agosto si sposterà a Burton. Via, quindi, alle doppie sedute di Gasp, marchio dell’ex tecnico dell’Atalanta.