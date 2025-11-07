Stile classico e il lupetto di Gratton per la nuova linea

In collaborazione con Adidas, la Roma ha presentato la nuova collezione “Terrace Icons” con il trifoglio e il lupetto di Piero Gratton, omaggio al classico e alla storia degli anni ‘90. Ecco il comunicato ufficiale: “L’AS Roma presenta la nuova collezione Terrace Icons realizzata in collaborazione con adidas, un tributo alla terrace culture che alla fine del secolo scorso ha caratterizzato il lifestyle, spostando per sempre i confini del calcio al di fuori degli stadi. Il trifoglio adidas ricamato e il Lupetto di Gratton che ha caratterizzato l’immagine del Club per più di trent’anni, richiamano l’essenza della terrace culture applicata a questa imperdibile collezione, perfetta per i tifosi che amano indossare lo stile inconfondibile degli ultimi decenni del ventesimo secolo.

Terrace Icons, che farà il suo esordio in occasione di Roma-Udinese, è un vero e proprio must-have per tutti i tifosi giallorossi che vogliono celebrare un’epoca indimenticabile della storia della Roma e proiettarla al futuro con uno stile moderno. Da oggi è disponibile negli AS Roma Store, su store.asroma.com, su adidas.it e sull’app adidas”.