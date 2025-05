In attesa di capire in quale competizione giocherà la Roma il prossimo anno e, soprattutto, chi la allenerà, è stata anticipata la prima maglia per la stagione 2025-2026. A farlo è footyheadlines, che sul proprio sito ha postato quella che, con ogni probabilità, sarà la nuova maglia home. Torna lo stemma con i suoi classici colori, accanto al logo Adidas. Il colletto, invece, è un richiamo ai primi anni 2000.