Dopo la vittoria contro la Fiorentina, la Roma può godersi la sosta per le nazionali da prima della classe, ma senza abbassare la concentrazione. Saranno infatti ben undici i giocatori giallorossi impegnati con le rispettive selezioni nei prossimi impegni di qualificazione al Mondiale del 2026. Una pausa utile per mettere minuti internazionali nelle gambe, ma anche per permettere a Gasperini di lavorare con chi resterà a Trigoria.
In partenza, anche Ferguson, nonostante il piccolo fastidio fisico segnalato da Gasperini. Ecco la lista completa dei convocati: Ndicka (Costa d’Avorio), El Aynaoui (Marocco), Dovbyk (Ucraina), Koné (Francia), Tsimikas (Grecia), Ferguson (Irlanda), Celik (Turchia), Mancini (Italia), Cristante (Italia), Pisilli (Italia U21) e Ziolkowski (Polonia).