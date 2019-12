Roma, ecco come cambia Friedkin junior al vertice, e tante conferme (per ora)

Il passaggio della Roma da Pallotta a Friedkin, che sarà ufficiale nelle prossime ore, inizialmente non comporterà degli stravolgimenti nel management giallorosso. Almeno non nelle figure principali che in Italia hanno mandato avanti la società senza la presenza costante del presidente. L’unico nuovo ingresso è quello di Ryan Friedkin, figlio di Dan, vero motore dell’operazione, capace di far superare al padre i dubbi espressi all’inizio. E’ stato a Roma il mese scorso e ha seguito con il papà in prima persona tutto l’iter. Per il resto la struttura rimarrà sostanzialmente la stessa. E’ stato fatto un tentativo per riportare De Rossi a Trigoria offrendogli la panchina della Primavera di papà Alberto che diventerebbe così responsabile del settore giovanile con Bruno Conti. Il nodo da sciogliere, però, riguarda il futuro agonistico di Daniele. Lo scrive il Corriere della Sera.