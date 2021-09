Roma, ecco Bove e Zalewski, il tandem del futuro che ha conquistato Mourinho

gazzetta.it (A. Pugliese) – Una settimana fa hanno anche rischiato di trovarsi uno di fronte all’altro: Bove con la maglia dell’Italia Under 20 da una parte, Zalewski con quella omologa della Polonia dall’altra. E se non è successo è semplicemente per il fatto che quest’ultimo ha fatto un passo in più, convocato da Paulo Sousa con i grandi, al fianco di gente del livello di Lewandoski, Zielinski, Piatek e Szczesny.

Quella partita dell’Otto Nazioni l’Italia l’ha vinta per 2-0 e Bove (al suo esordio nella nazionale di categoria) è stato uno dei migliori del c.t. Alberto Bollini, proprio mentre Zalewski preparava invece il suo esordio assoluto tra i grandi: è successo tre giorni dopo, in quel di San Marino, esattamente dove tredici anni fa esordì anche lo stesso Lewandoski. Quel giorno, nel 2008, Lewa andò subito a segno, Zalewski si è limitato a qualcosa di meno, l’assist (pregevole) per il 7-1 definitivo di Buksa. Ecco, Bove e Zalewski (che, tra l’altro, giocano insieme dal 2012) sono i due nuovi gioiellini di Mourinho, i talenti del vivaio giallorosso che presto possono sperare di trovare un po’ di spazio anche in casa giallorossa.