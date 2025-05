Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma spera ancora nella Champions, ma il destino non è nelle sue mani. La Juventus, avanti di un punto, può chiudere i giochi battendo il Venezia. I giallorossi devono solo vincere a Torino e sperare in un passo falso bianconero. Ranieri resta realista, ma la squadra ci crede: la rimonta è stata clamorosa, dal rischio retrocessione al quinto posto e alla certezza dell’Europa. Dopo il successo col Milan, al Fulvio Bernardini i leader del gruppo hanno chiesto il massimo sforzo per non avere rimpianti. Dybala e Pellegrini, assenti per infortunio, partiranno con la squadra per sostenere il gruppo: Paulo, ormai vice in campo, guida i compagni come un mental coach.

Pellegrini spera di fare lo stesso, come già fatto con le stampelle contro il Milan. Lo slogan nello spogliatoio è chiaro: “Crediamoci, non è impossibile”. E chissà che Di Francesco, ex tecnico di alcuni senatori giallorossi, non possa fare lo scherzetto alla Juve.