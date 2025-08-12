Roma e Sancho, contatti diretti: possibile colpo a fine mercato

Secondo le ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano, la Roma ha avviato nelle ultime 24-48 ore un dialogo diretto con gli agenti di Jadon Sancho, saltando gli intermediari tradizionali.

L’interesse del club giallorosso è concreto, ma per ora il prezzo del giocatore resta troppo elevato. Per questo motivo, la società potrebbe decidere di attendere la fase conclusiva della sessione estiva, quando i costi sul mercato tendono a calare, per provare a piazzare un vero e proprio colpo a sorpresa.

Sancho, esterno inglese cresciuto nel Manchester City e affermatosi al Borussia Dortmund, è noto per la sua velocità, la tecnica sopraffina e la capacità di saltare l’avversario con facilità. Queste caratteristiche lo renderebbero un rinforzo ideale per l’attacco guidato da Gian Piero Gasperini, che punta su un gioco offensivo rapido e dinamico.

Nel panorama attuale del mercato, con molte trattative che rallentano e prezzi che oscillano, la Roma sembra intenzionata a sfruttare la finestra finale per assicurarsi un giocatore di grande livello, capace di fare la differenza. Riuscirà la società a chiudere l’accordo con Sancho? Il finale di agosto potrebbe riservare sorprese importanti.