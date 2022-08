Roma, è qui la festa

Il Messaggero (S.Carina) – La festa è pronta. In una città che ha iniziato a svuotarsi in vista di Ferragosto, l’Olimpico giallorosso va in controtendenza. Questa sera lo stadio sarà nuovamente sold out, dando seguito all’onda di entusiasmo per la vittoria della Conference League e per gli arrivi, su tutti, di Dybala e Wijnaldum. 65mila innamorati sono stati oggi invitati dalla società a riempire lo stadio in anticipo rispetto al fischio d’inizio del match contro lo Shakhtar Donetsk (20.45) per partecipare alla presentazione della rosa. Farà da padrone di casa José Mourinho, che ha convinto gruppo e ambiente che si può vincere, e va dato atto ai Friedkin di averlo capito. Questa sera farà sfilare i suoi calciatori uno per uno, per poi ricevere il tributo dell’Olimpico. Il test contro gli ucraini servirà per affinare il feeling all’interno del gruppo. Abraham e Dybala dovrebbero partire dall’inizio, a Wijnaldum verrà concessa la passerella nella ripresa.