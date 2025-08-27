Il calciomercato entra nelle sue battute finali e anche le big italiane restano attente alle occasioni provenienti dall’estero. Uno dei nomi più chiacchierati nelle ultime ore è quello di Kobbie Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United che sembra destinato a lasciare l’Old Trafford.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, dopo la rottura con Ruben Amorim, il classe 2005 è pronto a valutare nuove sfide e ha attirato l’interesse di due club di Serie A: Roma e Napoli. La squadra di Antonio Conte sarebbe però in vantaggio rispetto ai giallorossi, complice la possibilità di offrire al giocatore la vetrina della Champions League, un fattore che potrebbe risultare decisivo nella scelta del talentino inglese.