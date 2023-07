Corriere della Sera (E. Zotti) – José Mourinho in pressing sul mercato della Roma. A meno di 48 ore dalla partenza per il ritiro in Algarve, il portoghese ha lanciato un messaggio chiaro – parlare di indizio sarebbe riduttivo – rivolto alla società e, soprattutto, ad Alvaro Morata. Tramite il suo profilo Instagram, il tecnico ha ricordato l’acquisto di Didier Drogba – fortemente voluto dal portoghese – ai tempi del Chelsea.

Un post non casuale, contenente un messaggio non troppo velato: “Il 20 luglio del 2004 ho ingaggiato questo attaccante. Dicevano che non sapesse segnare [..] Sono stato fortunato a vincere 3 Premier League con questo ragazzo”. Tradotto: datemi retta e puntate dritto su Morata. E in questo senso non sembra un caso come sotto alla foto pubblicata da Mou sua comparso il like dell’attaccante spagnolo (poi misteriosamente rimosso).

Esaudire la richiesta dell’allenatore però non sarà affatto semplice per Tiago Pinto che, dopo l’incontro con gli agenti dello spagnolo, si è scontrato con le richieste dell’Atletico Madrid: il club spagnolo per lasciar andare Morata chiede 20 milioni. Soltanto un intervento diretto della proprietà potrebbe cambiare le cose ma – al momento – da Trigoria continua a filtrare come un’operazione a queste cifre, per un giocatore che ha superato i 30 anni, cozzi fortemente con la politica finanziaria adottata dopo la sottoscrizione del “settlement agreement” con la Uefa.

Stamattina (10.30) intanto la Roma scenderà in campo per la seconda amichevole: dopo il test con la Boreale, stavolta sarà il Latina (Serie C) a fare da sparring partner alla squadra di Mourinho. Prima prova di convivenza tra Pellegrini, Aouar e Dybala. “Esordio” in vista anche per Ndicka e Kristensen, che nel primo test match si sono limitati a guardare dalla panchina la prova dei nuovi compagni di squadra. Domani invece il gruppo giallorosso volerà in Portogallo per proseguire la preparazione con un clima leggermente più mite di quello della Capitale: durante la permanenza in terra lusitana i giallorossi affronteranno Braga e Farense.