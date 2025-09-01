Proseguono i contatti tra Milan e Roma per lo scambio che potrebbe coinvolgere Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le due società stanno portando avanti i dialoghi a fuoco lento, senza accelerazioni ma con la volontà di trovare una formula che possa soddisfare entrambe le parti.

L’ipotesi più concreta al momento resta quella di un doppio prestito con opzione di riscatto, soluzione che permetterebbe ai club di valutare i rispettivi attaccanti prima di un eventuale investimento definitivo.