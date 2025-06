Sono giorni intensi per i dirigenti di Roma e Milan, impegnati a sistemare i conti prima della chiusura del bilancio. Frederic Massara, nuovo direttore sportivo della Roma, ha il compito di raccogliere almeno 10 milioni di euro per non sforare il tetto dei 60 milioni di “debito aggregato”. Le uscite più probabili sono quelle di Paredes e Shomurodov, con l’uzbeko che potrebbe fruttare circa 8 milioni e liberare spazio salariale. Sul tavolo anche il possibile prestito di Saud, che però non cambierebbe molto la situazione economica. Intanto, il terzino arabo piace al Tolosa, e si sta mettendo in mostra con la sua nazionale. L’obiettivo è evitare la cessione di un big come Ndicka.

Per Simone Inzaghi, invece, è sfumata la possibilità di vedere Angelino passare all’Al Hilal. I sauditi hanno però ottenuto l’ok definitivo di Theo Hernandez. L’operazione da circa 25 milioni di euro risolverebbe gran parte dei problemi di bilancio del club rossonero.