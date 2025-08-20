Corriere dello Sport (G. Marota) – Gasperini deve sciogliere il nodo del centravanti tra Ferguson e Dovbyk: l’irlandese sembra più adatto al suo gioco, ma l’ucraino ha collezionato più minuti nelle ultime amichevoli.

In porta ci sarà Svilar, con Ghilardi, Mancini e N’Dicka in difesa; a sinistra Angeliño, in mezzo Cristante con Koné favorito per affiancarlo, mentre a destra Wesley è in dubbio e potrebbe lasciare spazio a Rensch. Sulla trequarti certo Soulé, con El Aynaoui o Dybala accanto a lui, mentre Bailey resta un’incognita per l’esordio col Bologna.