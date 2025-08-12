Il mercato estivo entra nel vivo e il nome di Fabio Silva continua a tenere banco tra Italia, Germania e Inghilterra. L’attaccante portoghese del Wolverhampton, seguito con interesse da diversi club europei, resta al centro di una trattativa complessa che coinvolge più squadre.

Secondo quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri, né Roma né Lipsia sono riuscite a trovare un accordo per il giocatore, smentendo così le voci circolate nei giorni scorsi su un’operazione ormai in dirittura d’arrivo. Anche il Borussia Dortmund, che aveva già avanzato due proposte, si è visto respingere la sua terza offerta, come raccontato da TeamTalk.

Il direttore sportivo del Wolverhampton non avrebbe intenzione di aprire alcuna trattativa con il club giallonero. Restano quindi aperti gli scenari per le prossime ore, con la Roma che continua a monitorare la situazione: Silva resta infatti il profilo preferito per rinforzare l’attacco a disposizione di Gian Piero Gasperini.