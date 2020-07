Roma e l’Europa, è tutto Veretout

Il Messaggero (U. Trani) – Adesso il traguardo è a 3 punti. Vanno raccolti in Piemonte, in quest’ultima settimana di campionato, contro il Torino o la Juventus, per avere la certezza del quinto posto. La Roma supera la Fiorentina (2-1) e stacca il Milan (+4). Scatto, insomma, verso l’Europa League. Ma manca ancora la vittoria che cancelli il disturbo dei preliminari. Fonseca guarda al risultato, anche perché la prestazione è la meno convincente della striscia positiva, che vede la Roma con cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare. E per andare a dama sono serviti due rigori, di cui quello decisivo è stato almeno generoso.